OH Leuven neemt na evenwichtige partij pas in het slot afstand van Lierse K.

Doelpunten:

Lierse en OHL houden studieronde

Dat Marc Brys 6 nieuwe namen in de basis dropte, tegenover het type-elftal van Lierse, deed er ook geen goed aan voor de automatismen bij OH Leuven. Brys gooide dan maar Kaba tussen de lijnen en dat loonde ook. Na een bal tegen de arm van Hendrickx ging de bal op de stip. Invaller Kaba ontgoochelde niet: 0-1.

Lierse verloor dit seizoen nog niet op het Lisp en dat terwijl OH Leuven nog niet kon winnen op verplaatsing. Het thuisvoordeel was dan ook voor de "Pallieters". Toch hielden beide ploegen een langgerekte studieronde. Er vielen links en rechts wel enkele kleine kansen te noteren, maar echt grote mogelijkheden kregen we niet te zien voor de pauze.

Fan wordt gereanimeerd

Wie dacht dat Lierse zich zomaar gewonnen zou geven, was eraan voor de moeite. Na een te korte terugspeelbal van Tamari kon Liongola doelman Runarsson verschalken.



Meteen na die gelijkmaker was het even schrikken toen bleek dat een Lierse-supporter onwel werd. Hij werd even gereanimeerd, maar kwam wel weer bij bewustzijn. Het spel lag dan ook even stil. Na die pauze leken we af te stevenen op verlengingen. Daar besliste Kaba anders over. Hij knikte de beslissende 1-2 op voorzet van Tamari binnen.



Gillekens moest in het ultieme slot nog met zijn 2e gele kaart vervroegd gaan douchen.