Oostende schrikt even, maar neemt dan ruim afstand van vijfdeklasser

Verrassing in de beginfase

Voor het eerst in 37 jaar wist een vijfdeklasser zich nog eens te plaatsen voor de 1/16e finales van de beker. Weinig kenners die dan ook geld hadden ingezet op winst voor Onhaye. Maar de bekercompetitie zit soms vol verrassingen. Dat de club uit 3e amateur meteen wist te scoren, was ook zo'n surprise. Bij KVO krabden ze zich eens in de haren toen Delplank voor de 0-1 zorgde.



Missie achtervolging was dan aangebroken voor de kustploeg en dat hadden ze goed begrepen. Niet veel later lukte Kvasina de gelijkmaker.De 24-jarige Oostenrijker had er klaarblijkelijk wel zin in. Net voor de rust had Kvasina al een hattrick op zijn naam staan.



Tussendoor kopte Fortes het leer nog is in doel. Resultaat: een comfortabele 4-1-voorsprong voor KV Oostende. Toch een kleine zucht van opluchting.