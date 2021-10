KV Mechelen houdt competitieleider Union uit 1/8e finales Croky Cup

KV Mechelen - Union in een notendop

Bekijk de goals uit KV Mechelen - Union (2-1)

Shved straft blunder van doelman Pirard genadeloos af

Pijnlijk voor Pirard, die in de competitie altijd op de bank zit ten voordele van Moris. Union had nochtans kansen genoeg op de gelijkmaker, maar Nielsen en Vanzeir konden niet scoren.

Beide coaches lieten enkele vaste waardes rusten. Dat betekende ook kansen voor jongens die niet zo veel in actie komen in de competitie en Marian Shved greep alvast zijn kans met beide handen.

Union-doelman deelt al na kwartier geweldig cadeau uit aan KV Mechelen

KV Mechelen schakelt net als in 2019 Union uit

Zo eindigt het bekertoernooi voor competitieleider Union al in de 1/16e finales. De fans van KV Mechelen droomden al van de Heizel en KV Mechelen heeft de geschiedenis ook mee. De laatste keer dat KVM Union kon uitschakelen in de Croky Cup - in 2019 in de halve finales - pakte de club ook de beker.

Union leek uitgeteld, maar we kregen toch een spannende slotfase. Burgess kopte nog op de paal, maar even later maakte Vanzeir toch de aansluitingstreffer op aangeven van Undav. Die tandem dwong nog 2 kansen af, maar de thuisploeg hield stand.

Union kwam met nog meer moed uit de kleedkamer na de rust, maar de gelijkmaker bleef uit. Daarom greep coach Felice Mazzu in op het uur: met Undav, Teuma en Mitoma gooide hij drie verse krachten in de strijd.

Hairemans: "Blij dat ik nog een keer belangrijk was"

Geoffry Hairemans vatte de wedstrijd goed samen. "We hadden niet veel kansen, maar de keeper van Union gaf een cadeau weg en dat hebben we maar uitgepakt. We waren heel blij met de 2-0, want veel meer hebben we niet gecreëerd."

Voor KV Mechelen is de beker elk jaar belangrijk. "Op het einde werd het nog spannend, maar we hebben het over de streep getrokken. We gaan door en dat is het belangrijkste. Nu gaan we er alles aan doen om zo ver mogelijk te geraken."

Met een goal en een assist was Hairemans eigenlijk de matchwinnaar bij de thuisploeg. "Het was even geleden dat ik mocht meedoen en ik ben blij dat ik nog een keer belangrijk kon zijn voor de ploeg."

In de competitie zit Hairemans vaker op de bank dan hem lief is. "Het is geen frustratie. We zijn goed bezig met 13 op 15 en hebben een grote kern. Ik ben blij met vanavond en we zien wel in de toekomst. Op de bank zitten is niet leuk, maar je kunt dat relativeren. Ik ben ook geen 18 jaar meer, maar ben wel tevreden met vanavond."