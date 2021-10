KV Kortrijk kegelt kranig Knokke uit de Croky Cup na strafschoppen

Het is zowaar Knokke dat nog de beste indruk maakt in de absolute slotminuten van deze partij. De bezoekers uit 1A moeten de partij nu ondergaan tegen de laagvlieger uit Eerste Nationale.

De klokt tikt genadeloos verder. Strafschoppen lijken stilaan onafwendbaar, want beide teams krijgen geen kansen meer bij mekaar gespeeld. Of komt er nog een doelpunt uit de lucht vallen?

100'

eerste verlenging, minuut 100. De stress lijkt in beide elftallen geslopen te zijn. Het spelniveau is wat gekelderd, verder dan enkele halve kansjes zijn we in deze eerste verlenging nog niet geraakt. .