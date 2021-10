AA Gent heeft geen kind aan het Belisia Bilzen van Nilis en stoot vlot door

21:45 einde, 21 uur 45. Het zit erop. Geen toegevoegde tijd. AA Gent heeft zich bijzonder vlot geplaatst voor de volgende ronde in de Croky Cup. De tweede helft had niet al te veel meer om het lijf, Tsjakvetadze zette nog een strafschop om. Voor rust maakten Odjidja, Okumu en Mboyo de doelpunten. . Het zit erop Geen toegevoegde tijd. AA Gent heeft zich bijzonder vlot geplaatst voor de volgende ronde in de Croky Cup. De tweede helft had niet al te veel meer om het lijf, Tsjakvetadze zette nog een strafschop om. Voor rust maakten Odjidja, Okumu en Mboyo de doelpunten.

87' tweede helft tweede helft, minuut 87 match afgelopen

85' tweede helft, minuut 85. Nog een handvol minuten op de klok en Gent laat de teugels vieren, een schot van Hideg gaat hoog over. Bolat is vanavond eigenlijk niet in actie moeten komen. Boiten gaat er nog uit voor Martens. . Nog een handvol minuten op de klok en Gent laat de teugels vieren, een schot van Hideg gaat hoog over. Bolat is vanavond eigenlijk niet in actie moeten komen. Boiten gaat er nog uit voor Martens.

83' tweede helft, minuut 83. Kans voor de bezoekers. Daar is bijna nog een eerredder voor de mannen van Luc Nilis. Voorjans zet voor, maar Marreh trapt de bal nog net voor de neus van de inlopende Boiten weg. Dit had een mooi moment voor de bezoekers kunnen zijn. . Kans voor de bezoekers Daar is bijna nog een eerredder voor de mannen van Luc Nilis. Voorjans zet voor, maar Marreh trapt de bal nog net voor de neus van de inlopende Boiten weg. Dit had een mooi moment voor de bezoekers kunnen zijn.

81' tweede helft, minuut 81. Bij de bezoekende supporters laten ze de tussenstand niet aan hun hart komen, er gaat zelfs een rookbommetje af. De sfeer zit er ook nog altijd goed in. . Bij de bezoekende supporters laten ze de tussenstand niet aan hun hart komen, er gaat zelfs een rookbommetje af. De sfeer zit er ook nog altijd goed in.

79' tweede helft, minuut 79. Malede op de lat. De Buffalo's duwen het gaspedaal nog even in, Malede komt goed naar binnen en trapt de bal vol op de staak. Het is pompen of verzuipen nu voor Bilzen. . Malede op de lat De Buffalo's duwen het gaspedaal nog even in, Malede komt goed naar binnen en trapt de bal vol op de staak. Het is pompen of verzuipen nu voor Bilzen.

75' tweede helft, minuut 75. Bruno wil niet scoren. Hjulsager haalt nog eens fors uit, Cascio heeft nog een reactie in huis en duwt de bal in de voeten van Bruno. De aanvaller die vorig seizoen nog bij Zulte Waregem voetbalde trapt naast de bal in de rebound, dit had nummer 5 moeten zijn. . Bruno wil niet scoren Hjulsager haalt nog eens fors uit, Cascio heeft nog een reactie in huis en duwt de bal in de voeten van Bruno. De aanvaller die vorig seizoen nog bij Zulte Waregem voetbalde trapt naast de bal in de rebound, dit had nummer 5 moeten zijn.

75' tweede helft, minuut 75. Het is eigenlijk al wachten op het laatste fluitsignaal. Gent laat de bal rondgaan in de achterhoede, bij Belisia Bilzen krijgen ze het moeilijker om alle gaten dicht te lopen. De Buffalo's hebben de kwalificatie al een hele poos op zak. . Het is eigenlijk al wachten op het laatste fluitsignaal. Gent laat de bal rondgaan in de achterhoede, bij Belisia Bilzen krijgen ze het moeilijker om alle gaten dicht te lopen. De Buffalo's hebben de kwalificatie al een hele poos op zak.

71' tweede helft, minuut 71. Invaller Bayo krijgt een tikje van Vandecaetsbeek en gaat liggen, het tempo is uit de wedstrijd verdwenen. . Invaller Bayo krijgt een tikje van Vandecaetsbeek en gaat liggen, het tempo is uit de wedstrijd verdwenen.

69' tweede helft, minuut 69. Vanhaezebrouck heeft zijn 5 wissels al doorgevoerd en kan al beginnen denken aan de clash met competitieleider Union van komende zondag. Belisia Bilzen probeert er nog wat van te maken, maar dat is niet evident. . Vanhaezebrouck heeft zijn 5 wissels al doorgevoerd en kan al beginnen denken aan de clash met competitieleider Union van komende zondag. Belisia Bilzen probeert er nog wat van te maken, maar dat is niet evident.

64' tweede helft, minuut 64.

64' tweede helft, minuut 64. Doelpuntenmakers Mboyo en Tsjakvetadze mogen gaan rusten, Bayo en Malede krijgen nog wat speelminuten. . Doelpuntenmakers Mboyo en Tsjakvetadze mogen gaan rusten, Bayo en Malede krijgen nog wat speelminuten.

63' tweede helft, minuut 63.

60' tweede helft, minuut 60.

60' tweede helft, minuut 60. Strafschop Gent: 4-0. De bal gaat op de stip na handspel van Lathouwers. Tsjakvetadze zet zich vol vertrouwen achter de bal en stuurt Cascio de verkeerde kant uit: 4-0. . Strafschop Gent: 4-0 De bal gaat op de stip na handspel van Lathouwers. Tsjakvetadze zet zich vol vertrouwen achter de bal en stuurt Cascio de verkeerde kant uit: 4-0.

58' tweede helft, minuut 58. Cascio keept ondanks de 3 tegengoals een prima wedstrijd! Hij stompt een afstandsschot van Oladoye weg van onder de lat. . Cascio keept ondanks de 3 tegengoals een prima wedstrijd! Hij stompt een afstandsschot van Oladoye weg van onder de lat.

56' tweede helft, minuut 56. 3 hoekschoppen op een rij. Het goed gevulde uitvak laat zich horen want Belisia Bilzen krijgt 3 hoekschoppen op een rij. Bij die laatste willen de bezoekers graag een strafschop, maar de scheidsrechter heeft niets gezien. . 3 hoekschoppen op een rij Het goed gevulde uitvak laat zich horen want Belisia Bilzen krijgt 3 hoekschoppen op een rij. Bij die laatste willen de bezoekers graag een strafschop, maar de scheidsrechter heeft niets gezien.

55' tweede helft, minuut 55. Voorlopig vullen we ons blad enkel met wissels in deze tweede helft. Dit keer is Luc Nilis aan zet, hij brengt La Mantia en Voorjans tussen de lijnen. . Voorlopig vullen we ons blad enkel met wissels in deze tweede helft. Dit keer is Luc Nilis aan zet, hij brengt La Mantia en Voorjans tussen de lijnen.

53' tweede helft, minuut 53. Bruno voorlangs . Gent prikt nog eens. Bruno zet zich goed door na een duel met Dampha en trapt net voorlangs. . Bruno voorlangs Gent prikt nog eens. Bruno zet zich goed door na een duel met Dampha en trapt net voorlangs.