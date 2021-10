Beerschot pakt (eindelijk) eerste zege van het seizoen en bekert voort

90+3' tweede helft tweede helft, minuut 93 match afgelopen

90+1' tweede helft, minuut 91. 0-4 ! In de slotminuut maakt Vaca er van net buiten het strafschopgebied 0-4 van. . 0-4 ! In de slotminuut maakt Vaca er van net buiten het strafschopgebied 0-4 van.

88' tweede helft, minuut 88.

85' Een kritische noot van een Francs Borains-fan: "Voorzitter Bouchez zegt dat het belangrijk is voor het prestige van de club om verder te bekeren. Als je niets van voetbal kent en ambities uitspreekt met een trainer als Dante Brogno, dan krijg je 0-3 op je doos van een middelmatig Beerschot.". tweede helft, minuut 85. Een kritische noot van een Francs Borains-fan: "Voorzitter Bouchez zegt dat het belangrijk is voor het prestige van de club om verder te bekeren. Als je niets van voetbal kent en ambities uitspreekt met een trainer als Dante Brogno, dan krijg je 0-3 op je doos van een middelmatig Beerschot."

85' tweede helft, minuut 85.

79' tweede helft, minuut 79. Kous helemaal af: 0-3. De pas ingevallen Vaca zet voor, Holzhauser trapt van kortbij binnen: 0-3. De match is gespeeld. . Kous helemaal af: 0-3 De pas ingevallen Vaca zet voor, Holzhauser trapt van kortbij binnen: 0-3. De match is gespeeld.

71' tweede helft, minuut 71.

68' tweede helft, minuut 68. De moed is bij de spelers van Francs Borains in de schoenen gezonken. Eddy Botteldoorne. De moed is bij de spelers van Francs Borains in de schoenen gezonken Eddy Botteldoorne

64' tweede helft, minuut 64. Wissel (met wat verwarring) bij Beerschot. Beerschot wisselt: Coulibaly out, Pieterman in. Het is een wat verwarrende wissel, waardoor Beerschot 10 seconden met 12 man speelt. Niet veel later gaat ook Caicedo van het veld. . Wissel (met wat verwarring) bij Beerschot Beerschot wisselt: Coulibaly out, Pieterman in. Het is een wat verwarrende wissel, waardoor Beerschot 10 seconden met 12 man speelt. Niet veel later gaat ook Caicedo van het veld.

63' tweede helft, minuut 63.

58' tweede helft, minuut 58. Goal: 0-2. Noubissi stuurt Holzhauser de diepte in. Zijn voorzet komt perfect tot bij Caicedo. Tegen de gang van het spel in, maar wel 0-2. . Goal: 0-2 Noubissi stuurt Holzhauser de diepte in. Zijn voorzet komt perfect tot bij Caicedo. Tegen de gang van het spel in, maar wel 0-2.

50' tweede helft, minuut 50. Francs Borains heeft vertrouwen gepuurd uit het laatste kwartier van de eerste helft. Het is eenrichtingsverkeer richting het doel van Beerschot en doelman Vanhamel. Uitgesproken doelkansen heeft Francs Borains echter niet. veel inzet is er wel. Beerschot is niet overtuigend aan het spelen. Ook Dante Brogno, trainer van de thuisploeg, ziet dat. Hij jut zijn manschappen op. . Francs Borains heeft vertrouwen gepuurd uit het laatste kwartier van de eerste helft. Het is eenrichtingsverkeer richting het doel van Beerschot en doelman Vanhamel. Uitgesproken doelkansen heeft Francs Borains echter niet. veel inzet is er wel. Beerschot is niet overtuigend aan het spelen. Ook Dante Brogno, trainer van de thuisploeg, ziet dat. Hij jut zijn manschappen op.

50' tweede helft, minuut 50. Een wissel aan elke kant. We zien 2 wissels tijdens de rust, eentje aan elke kant. Francs Borains: Habbas out, Etui in. Beerschot: Shankland out, Krekovic in. . Een wissel aan elke kant We zien 2 wissels tijdens de rust, eentje aan elke kant. Francs Borains: Habbas out, Etui in. Beerschot: Shankland out, Krekovic in.



46' tweede helft tweede helft, minuut 46 match begonnen

21:21 rust, 21 uur 21. Rust. De wedstrijd was nog maar pas op gang gefloten of Eddy Botteldoorne mocht al een tussenstand doorgeven aan Aster Nzeyimana op Radio 1. Noubissi opende de score voor Beerschot op aangeven van Holzhauser. De blitzstart van de uitploeg mondde echter niet uit in meerdere doelpunten. Mettertijd kwam Francs Borains beter in de match, de Henegouwenaren trokken het slotkwartier zelfs volledig naar zich toe. Voorzitter Bouchez geloofde vooraf in een stunt. Wel, die zit er nog altijd in. . Rust De wedstrijd was nog maar pas op gang gefloten of Eddy Botteldoorne mocht al een tussenstand doorgeven aan Aster Nzeyimana op Radio 1. Noubissi opende de score voor Beerschot op aangeven van Holzhauser. De blitzstart van de uitploeg mondde echter niet uit in meerdere doelpunten. Mettertijd kwam Francs Borains beter in de match, de Henegouwenaren trokken het slotkwartier zelfs volledig naar zich toe. Voorzitter Bouchez geloofde vooraf in een stunt. Wel, die zit er nog altijd in.

45+2' eerste helft eerste helft, minuut 47 match afgelopen

32' eerste helft, minuut 32. Slotkwartier is voor Francs Borains. "De vroege voorsprong is misschien wel een vergiftigd geschenk", zegt Eddy Botteldoorne. In het slotkwartier was Francs Borains namelijk de meest aanvallende ploeg met nog 2 mooie kansen als gevolg. De wedstrijd is nog niet gedaan. . Slotkwartier is voor Francs Borains "De vroege voorsprong is misschien wel een vergiftigd geschenk", zegt Eddy Botteldoorne. In het slotkwartier was Francs Borains namelijk de meest aanvallende ploeg met nog 2 mooie kansen als gevolg. De wedstrijd is nog niet gedaan.

30' eerste helft, minuut 30. Kansje voor Francs Borains. Een vrijetrap van op links gaat recht naar het hoofd van Alaouche. Zijn kopbal is te zwak, Van hamel pakt gemakkelijk. . Kansje voor Francs Borains Een vrijetrap van op links gaat recht naar het hoofd van Alaouche. Zijn kopbal is te zwak, Van hamel pakt gemakkelijk.



29' Beerschot op Twitter: "Onze Mannekes behouden de controle over de partij en gaan op zoek naar een tweede treffer". eerste helft, minuut 29. Beerschot op Twitter: "Onze Mannekes behouden de controle over de partij en gaan op zoek naar een tweede treffer"