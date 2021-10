Eupen kan weer winnen: het zet amateurploeg Dender droog opzij met 0-1

21:56 einde, 21 uur 56. Einde: 0-1! Eupen probeerde Dender ook in de tweede helft in slaap wiegen. De thuisploeg liet de wekker één keer abrupt rinkelen op een voorzet, maar de tweede helft stierf aan een stille dood. Door de droge 0-1-zege stoot Eupen door naar de 1/8e finales van de Croky Cup. . Einde: 0-1! Eupen probeerde Dender ook in de tweede helft in slaap wiegen. De thuisploeg liet de wekker één keer abrupt rinkelen op een voorzet, maar de tweede helft stierf aan een stille dood. Door de droge 0-1-zege stoot Eupen door naar de 1/8e finales van de Croky Cup.

90+4' tweede helft tweede helft, minuut 94 match afgelopen

86' tweede helft, minuut 86. Het spel lag even stil in Dender. Een supporter van de thuisploeg was onwel geworden en werd met een draagberrie uit het stadion gevoerd. Het spel is intussen opnieuw op gang getrapt.

81' tweede helft, minuut 81. De klus voor Poulain en Rocha zit erop. Prevljak en Akono mogen nog eens komen proeven van het bekervoetbal. Kunnen ze nog iets forceren voor het laatste fluitsignaal?

79' tweede helft, minuut 79. Bijna 1-1! De 1-1 was bijna een feit. Valcke vliegt meteen over zijn flank en kan de bal knap voorzetten. Het leer vindt zijn weg op de slof van Rowell. Die knalt de bal op het doel, maar de schijnbaar rake treffer spat uiteen op het lichaam van een verdediger.

73' tweede helft, minuut 73. Waarschuwingsschot Koné. Eupen tracht Dender in slaap te wiegen, maar liet de wekker even abrupt rinkelen. Na een goede aflegger van Rocha, schuift Koné de bal snoeihard richting de doelman van Dender. Maar Gies blijft de meubelen redden voor zijn ploeg. Via zijn vingertoppen gaat de bal in hoekschop.

61' tweede helft, minuut 61. Dender komt even piepen. Dender lijkt minder onmondig in de tweede helft dan in de eerste 45 minuten. Tarfi zet M'Barki op weg op de linkerflank. Die schuift de bal over het gras voor de goal, maar Casagolda wordt niet bereikt.

59' tweede helft, minuut 59. Ook de trainer van Eupen stuurt enkele verse krachten het veld op. Peeters en sterkhouder N'Dri vatten post op de bank. Het nieuwe duo Embalo/Nuhu mag het vuur aan de schenen van de defensie van Dender leggen.

50' tweede helft, minuut 50. Losse flodder van Ngoy. Daar is die dekselse Ngoy weer. Peeters speelt zijn boomlange spits met een listig balletje vrij voor de goal. De aanvaller van Eupen vergeet opnieuw te scoren en mikt de bal pardoes op doelman Gies.

48' tweede helft, minuut 48. Dender meteen aan het kanon. Dender is vol goede moed uit de kleedkamer gekomen. Het krijgt meteen een vrije trap op een aantrekkelijke plaats. Vanbelle schaart zich achter de bal. Hij zoekt en vindt Casagolda in de grote rechthoek. De oude bekende van OHL ziet zijn goede kopbal in de handen van doelman Nurudeen sterven.

46' tweede helft tweede helft, minuut 46 match begonnen

45' tweede helft, minuut 45. Start 2e helft! De tweede helft is op gang getrapt. Kan Eupen de snelle voorsprong uitdiepen of slaagt Dender er toch nog in om het tij te keren? Volg het hier live met tekstupdates.

20:45 rust, 20 uur 45. Rust: 0-1! Dender en Eupen trekken de kleedkamer in. Dender worstelde in de eerste helft met de wurggreep van de eersteklasser. Het keek dan ook al na een kleine 10 minuten op een achterstand aan. De oprukkende Silas Gnaka zag zijn voorzet over doelman Gies binnenwaaien. In de nasleep van het snelle openingsdoelpunt heerste Eupen via rustig meesterschap. Het monopoliseerde het leer en voetbalde een handjevol kansen bij elkaar. Trainer Krämer kon zijn manschappen enkel verwijten dat het vergat om de doodsteek voor de rust te geven.

In de nasleep van het snelle openingsdoelpunt heerste Eupen via rustig meesterschap. Het monopoliseerde het leer en voetbalde een handjevol kansen bij elkaar. Trainer Krämer kon zijn manschappen enkel verwijten dat het vergat om de doodsteek voor de rust te geven.



45+4' eerste helft eerste helft, minuut 49 match afgelopen

42' eerste helft, minuut 42. Dan toch eens FCV Dender. De thuisploeg blijft worstelen met de houdgreep van KAS Eupen, maar kan nu toch een eerste kansje verzilveren. Na een goede combinatie tussen Rowell, Casagolda en Smet wordt Tarfi voor de goal vrijgespeeld. De aanvaller van Dender kan koppen, maar zijn kopstoot mist kracht. Keeper Nurudeen pareert gemakkelijk.