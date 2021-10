Cercle Brugge bekert voort na zorgeloze avond tegen Tienen

Doelpunten:

Cercle meteen op zoek naar doelpunten

Yves Vanderhaeghe gaf voor deze bekeropdracht heel wat nieuwe jongens kansen. Zo waren van de 11 die tegen Standard speelden enkel Da Silva en Matondo de enige overlevers in de basis. De "Vereniging" had geen moeite met het kweken van automatismen. Ze namen de wedstrijd meteen in handen en dat leidde ook tot enkele kansen.



Het verdiende doelpunt viel dan ook iets na het halfuur te noteren. Denkey knikkerde een voorzet van Utkus tegen de touwen. Net voor de rust leek de klus al geklaard wanneer Matondo er 2-0 van maakte. En Tienen? Dat moest het in de 1e helft hebben van een afzwaaier van Kempeneers.