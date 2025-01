RFC Luik roept de zegetrein van leider Zulte Waregem na 7 overwinningen op rij een halt toe

Zulte Waregem heeft na 7 zeges op rij nog eens met punten gemorst. De leider in de Challenger Pro League kwam nochtans op voorsprong in Luik, maar op 20 minuten van het einde hing Ngawa de bordjes gelijk: 1-1. Essevee laat zo na om te profiteren van het puntenverlies van La Louvière.

De eerste helft in het Stade de Rocourt was er eentje om snel te vergeten. Zulte Waregem eiste de bal wel op, maar deed daar 45 minuten lang te weinig mee in het laatste derde.

Dat beide ploegen halfweg nog geen enkele bal tussen de palen hadden gekregen, was ook veelzeggend. Maar die statistiek mocht na rust meteen de prullenmand in.

Na anderhalve minuut in de tweede helft stuurde Demba Diop zijn snelle winger Opoku het straatje in, de Ghanees bediende Stavros Gavriel met een gemeten voorzet. Die laatste - vorige week ook al de grote held in de remontada tegen Patro Eisden - kon langs de doelman binnenwerken.

Maar met RFC Luik ben je nooit klaar. De thuisploeg reageerde 20 minuten na de openingsgoal. Lukas Willen stapte verkeerd uit op een lange bal, Ngawa werkte de één-op-één met Van der Gouw keurig af.

Na 7 overwinningen op rij verspeelt Zulte Waregem zo nog eens punten. Essevee laat na om te profiteren van het gelijkspel van eerste achtervolger La Louvière gisteren, maar blijft wel leider. De kloof bedraagt net als voor deze speeldag 6 punten.