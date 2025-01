La Louvière verslikt zich nu ook in RSCA Futures en voelt na 2 op 6 hete adem van RWDM in zijn nek

Bij La Louvière lijken ze het winnen even verleerd. De promovendus sloot 2024 af op een knappe tweede plek, maar mocht in het nieuwe jaar nog niet vieren. Vandaag moest het vrede nemen met een gelijkspel tegen de RSCA Futures, voorlaatste in de stand. Zo nadert RWDM tot op 1 puntje van La Louvière.