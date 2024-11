Bewindvoerders Deinze beslissen om match door te laten gaan, enkele A-kern-spelers weer op training

Match gaat door

Deinze staat sinds het begin van deze week onder het toezicht van voorlopige bewindvoerders, die moeten waken over de financiële situatie en moeizame overname van de club.



In onderling overleg met de club werd alvast beslist om de uitwedstrijd van zaterdag tegen Luik gewoon door te laten gaan, al zal de bezoekerstribune wel afgesloten blijven. De bus en combi-regeling geraakte niet voldoende gevuld, waardoor de club en zijn bewindvoerders beslisten om geen stewards mee te sturen.



Omdat de spelers van de A-kern nog steeds niet betaald zijn, zal Deinze opnieuw met een groot deel van zijn beloften aantreden. Ook vorige week tegen Francs Borains was dat al het geval. Toen verloor (Jong) Deinze met 0-3. Toch tekenden enkele A-kernspelers, onder meer Alessio Staelens, Steve De Ridder en eigen kweek-speler Andreas Spegelaere, weer present op het trainingsplein. Al blijft de vraag: zullen ze ook spelen?