KV Oostende boekt belangrijke zege in degradatiestrijd bij Patro Eisden, dat rechtstreeks promotieticket ziet wegglippen

Na de misstappen van Dender (2e) en Lommel (4e) gisteren kreeg Patro Eisden Maasmechelen tegen KV Oostende de gelegenheid om zich nog serieus te mengen in een plek voor de top 2, wat gelijkstaat met rechtstreekse promotie.



Patro kon bij winst van de 6e naar de 3e plek wippen met evenveel punten als Dender. Alleen had het met KVO een heel gemotiveerde tegenstander tegenover zich.



Door de winst van Seraing tegen nummer laatst SL16 was KVO immers weer op de voorlaatste plaats beland, wat synoniem staat met degradatie.



De bezoekers kregen snel een penalty, maar Heekeren pakt de bal van Dewaele. Zo was de gedroomde start voor de thuisploeg, die Bammens zag scoren.



Berte was de gevaarlijkste man bij de bezoekers: hij duwde eerst de gelijkmaker over de lijn en bood daarna Atanga de voorsprong bij de rust op een schoteltje aan na een run vanaf de eigen helft.



Patro Eisden had de bal én de corners, maar kende pech bij de afwerking: Dijkhuizen kopte op de paal. En anders stond doelman Bossin pal.



Na een bal op de arm op een schuivende verdediger in de 16 zette D'Arpino met een panenka KVO op rozen. Het werd nog even spannend met de 3-3 van Sigurdarson, maar daar bleef het bij.



Patro blijft zesde en moet volgende week best winnen bij Beerschot, want als FC Luik (7e op 2 ptn van Patro) thuis Jong Genk klopt, duwt FC Luik Patro uit de top 6. En de 3e tot en met de 6e krijgen nog promotiekansen in de play-offs.



Oostende heeft het behoud in eigen handen thuis tegen het al veroordeelde SL16. Het telt 1 punt meer dan Seraing, dat naar nummer 3 Deinze moet.





