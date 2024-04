Dender neemt optie op promotie én stelt titelfeest van Beerschot uit met ruime zege tegen Deinze

Dender heeft de eerste sleutelwedstrijd van het weekend in de Challenger Pro League naar zijn hand gezet. Op eigen veld stuurde het promotiekandidaat Deinze met lege handen huiswaarts. Na de duidelijke cijfers neemt Dender een optie op plek 1, zelfs de titel is nog mogelijk.

"Jaaa!": de oerkreet van trainer Timmy Simons bij affluiten sprak boekdelen.

Dender-Deinze was een eerste sleutelmatch in de ontknoping van de Challenger Pro League. Wie vandaag won, had de touwtjes nog in handen in volle promotiestrijd.

Het thuispubliek kon al vroeg opgelucht ademhalen wanneer Schuermans een owngoal scoorde. Zo kon Dender vanaf minuut 2 al vanuit de zetel voetballen.

Maar het wilde meer tegen Deinze. Met de rust in zicht voerde het de druk op de bezoekers op. De inzet werd beloond: Marzo en Cools zorgden bij de koffie al voor de 3-0-eindstand.

Zo springt Dender naar plek 2 in de tweede klasse. Het telt 51 punten, dat zijn er 2 meer dan eerste achtervolger Lommel en 2 minder dan leider Beerschot, dat morgen in actie komt in Oostende.

Deinze zakt na drie nederlagen en een gelijkspel helemaal weg en zal via de barragewedstrijden een ticket naar de Jupiler Pro League moeten bemachtigen.