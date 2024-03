Francs Borains bombardeert titelambities van Deinze na blitzstart, Lommel profiteert optimaal

De prangende promotiestrijd in de Challenger Pro League heeft weer een nieuwe wending genomen. Voor de tweede keer op een rij verspeelde Deinze kostbare punten, deze keer na een vliegende start van Francs Borains. Het ziet Lommel - dat met 3-1 won van de jonkies van Anderlecht - zo over zich naar de tweede plaats springen.

Begint de druk door te wegen op Deinze?



Oranje-zwart heeft vanavond enorm een slechte zaak gedaan in de titelstrijd. Deinze ging in zijn Dakota Arena met 2-3 onderuit tegen Francs Borains, dat daarmee de degradatiezorgen van zich afschudt.

De bezoekers stonden na minder een kwartier al 0-2 voor na doelpunten van Fode Guirassy en Niklo Dailly. Een dubbele uppercut die de thuisploeg maar moeilijk van zich kon afschudden.

Lennart Mertens tekende op het half uur wel weer voor de aansluitingstreffer, maar na de pauze liep Francs Borains na een zenuwachtige tussenfase opnieuw uit via Yanis Massolin.



Emilio Kehrer tekende diep in het slot weer voor een tegendoelpunt, maar alle hoop kwam uiteindelijk te laat in het gespannen slot.

Rechtstreekse concurrent Lommel won zaterdagnamiddag al met 3-1 van de RSCA Futures en wipte zo met 48 punten over Deinze naar de tweede plaats. Enkel de eerste twee in het klassement zijn zeker van een promotieticket.