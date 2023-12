Beerschot duikt als coleider de winterstop in na vlotte zege tegen hekkensluiter Francs Borains

Gebrand op de zege na de pijnlijke namiddag vorige week nam Beerschot meteen het heft in handen tegen Francs Borains. De hekkensluiter keek na 21 minuten al tegen een dubbele achterstand aan: Keita en Reyners zorgden voor de 0-2-voorsprong.



Daarna leek Beerschot de wedstrijd gecontroleerd uit te spelen, maar de plotse aansluitingstreffer veroorzaakte nog wat spanning in de slotfase. Even mocht de thuisploeg dromen van een eerste puntje sinds begin november, maar met een rake kopbal op een vrije trap nam Apostolos Konstantopoulos die hoop weer weg.



Opvallend was dat de Griek net daarvoor het briefje met de instructies vanaf de bank aan bijna al zijn ploegmaats had getoond. Beerschot duikt de winterstop in als co-leider in de Challenger Pro League. Het deelt de leidersplaats met Zulte Waregem.