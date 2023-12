BEKIJK: Beerschot - Deinze ontspoort met 8 (!) rode kaarten, bezoekers winnen tijdelijk stilgelegde topper

Spektakel in de topper van de Challenger Pro League. Deinze won op het veld van de Beerschot, maar de goals waren na afloop bijzaak. Hét gespreksonderwerp: de (lichte) uitsluitingen bij de thuisploeg, die zo woest waren dat de partij tijdelijk stilgelegd moest worden. In totaal vielen er 8 rode kaarten.

Scheidsrechter Quentin Pirard heeft geen vrienden gemaakt bij Beerschot.



In de topper tegen Deinze stuurde hij rond het halfuur Thibaud Verlinden naar de kleedkamer door een lichte tweede gele kaart te trekken voor een reactie.



Ondanks het ondertal kwam de thuisploeg in de tweede helft toch op voorsprong via Reyners, maar Van Landschoot scoorde snel de 1-1 voor Deinze.