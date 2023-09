Tweede keer, goede keer: het Genkse goudhaantje Konstantinos Karetsas stal opnieuw de show in de Challenger Pro League. De 15-jarige zag eerst nog een plaatsbal net naast de paal verdwenen, maar kroonde zich niet veel later tot jongste doelpuntenmaker ooit in tweede klasse. Zijn plaatsbal leverde een puntje op tegen de RSCA Futures. Bekijk de beelden hieronder.