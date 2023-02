Hendrickx roept Deinze in allerlaatste minuut uit tot winnaar van derbymatch tegen Dender

Het was wachten tot de allerlaatste minuut vooraleer er een doelpunt viel in de Oost-Vlaamse derby tussen Dender en Deinze. Gaetan Hendrickx zorgde er via een afvallende bal in het absolute slot alsnog voor een levensbelangrijke driepunter voor de bezoekers.

Door de ultieme overwinning mogen de Tigers nog hopen om in de top 6 te eindigen. Niet onbelangrijk: de eerste zes ploegen spelen promotie-play offs, de laatste zes degradatie-play offs.

Deinze prijkt zo stevig op de achtste plaats in het klassement van de op één na hoogste Belgische voetbalafdeling, met ruim 11 punten voor op achtervolger Dender.



Op de laatste dag ontvangt Deinze rechtstreeks concurrent RSCA Futures. Op hetzelfde moment staat het als vijfde geplaatste Lierse (33 pts) en Lommel (6e, 32 pts) tegenover elkaar.