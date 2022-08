Beveren baalt na dubbele penaltymisser en gelijkmaker van Virton in de toegevoegde tijd

Beveren toonde het meeste initiatief en Thiemo Barry (33') zorgde even na het halfuur voor de 1-0.

De thuisploeg kreeg nadien op strafschop een uitgelezen kans om de score te verdubbelen, maar zowel Daniel Maderner als Lucas Ribeiro Costa, die een nieuwe poging kreeg omdat doelman Thomas Vincensini te vroeg was uitgekomen, geraakten niet voorbij de bezoekende keeper.

Een misser die zich meteen cash betaalde, want Yannick Aguemon (41') tekende voor de gelijkmaker. Ribeiro Costa (43') bracht Beveren dadelijk weer voor met een rake kopbal.

In de tweede helft leek Beveren de drie punten thuis te gaan houden, tot Virton helemaal in het gaatje toesloeg via invaller Karim Ilunga (91').

Virton opende de Challenger Pro League vorige speeldag met een 1-1 gelijkspel in eigen stadion tegen RWD Molenbeek en telt dus twee punten. Beveren verloor met het kleinste verschil bij Beerschot (1-0) en pakt zijn eerste punt.