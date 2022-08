Deinze laat in eigen huis geen punten liggen tegen verdienstelijk Jong Genk

Venezolaanse matchwinnaar

Genk eiste de bal op in de openingsfase, met dank aan de hoge druk die het probeerde te zetten op de defensie van de thuisploeg.

Bij de eerste echte tegenaanval was het wel meteen raak. Staelens lepelde de bal achter de Genkse defensie, Van Landschoot nam de voorzet aan en knalde het leer tegen de netten. Deinze meteen op rozen.

De Genkse jongeren waren niet onder de indruk van hun eerste uitwedstrijd op het hoogste niveau. Integendeel, het ging op zoek naar de gelijkmaker. Diawara miste de kans op de 1-1 en de vrije trap van Geusens spatte uiteen op de paal.

Even later was het dan toch zo ver: Godts trapte het leer beheerst langs Ortola in doel. Beide ploegen moesten vrede nemen met een gelijkspel bij de pauze.

Geen verandering in het spelbeeld na de rust: Genk domineerde en Deinze loerde op de counter. Het doelpunt kwam er niet op counter, maar wel op een stilstaande fase.

Een vrije trap van Janssens bleef hangen in het pak, Quintero was bij de pinken om de 2-1 binnen te prikken. Een tegenvaller voor de Limburgers.

Even later werd het muisstil in het stadion. De Genkse verdediger El Taibi bleef na een tackle met zijn voet in de grond steken en moest met een ambulance afgevoerd worden. Het spel lag maar liefst acht minuten stil.

Dat Diawara toch nog in staat was om de gelijkmaker tegen de netten te koppen, getuigt van mentale sterkte. We leken op weg naar een puntendeling, maar daar besliste Quintero anders over.

Met zijn tweede doelpunt van de avond bezorgde hij de thuisploeg de eerste driepunter van het seizoen.