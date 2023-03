Vermant en Talbi kunnen met Club NXT wel winnen tegen Beerschot

Gisteren nog invallers in 1A en vandaag aan de aftrap in Roeselare: Vermant en Talbi. Van vermoeidheid leken ze alleszins geen last te hebben. Vermant tekende zelfs voor een doelpunt. Net voor de pauze zette hij met een panenka-achtige penalty de 2-0 op het bord.

De openingsgoal was een hele tijd eerder al gevallen en kwam op naam van Lenn De Smet. De dubbele voorsprong was verdiend want Beerschot kwam nauwelijks in het stuk voor.

Net na het uur mochten Vermant en Talbi naar de kant, maar er stond nog genoeg talent tussen de lijnen want Club NXT verzamelde nog wat kansen. Maar die gingen er niet in en 2-0 leek de einduitslag te zullen worden. Tot Beerschot in minuut 88 toch de weg naar doel vond.

Club NXT hield de zege wel vast en wipt over Beerschot naar plek 3 in de stand.