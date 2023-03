Yannick Carrasco pikt zijn goaltje mee in overwinning van Atletico

Een geïnspireerde Antoine Griezmann kon van dichtbij de score openen en net na de rust verdubbelde Yannick Carrasco de voorsprong van Atletico. De Rode Duivel prikte de bal vanuit een scherpe hoek in doel na een één-tweetje.

De zege van Atletico kwam daarna niet meer in gevaar en invaller Thomas Lemar mocht de eindstand vastleggen. Voor Atletico is het al de derde zege op een rij in een reeks van 10 ongeslagen wedstrijden in de competitie.

Voor Atletico-coach Diego Simeone was het al de 260e overwinning in de Spaanse eerste klasse. Op de lijst moet hij enkel Luis Aragones (344) en Miguel Munoz (323) voor zich dulden.