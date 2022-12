Courtois houdt Real recht met cruciale reddingen in moeizame zege tegen Valladolid

Er zijn nog zekerheden in het leven.

Thibaut Courtois heeft zijn bloedvorm bij Real Madrid meteen weer te pakken in zijn eerste wedstrijd na het WK voetbal in Qatar.

In de eerste helft kwam hij uitstekend tussen op een schot uit de tweede lijn. Ook in de tweede periode was "El Muro" onklopbaar in het Madrileense doel. Een harde kopbal werd vakkundig onschadelijk gemaakt.

Het was duidelijk: Real Madrid kan nog steeds bouwen op zijn doelman. Dat gaf de bezoekers het vertrouwen om naar voren te trekken en een penalty te versieren.

Karim Benzema - die terugkeert uit blessure na een gemist WK - zette de elfmeter om en gaf niet veel later het nekschot aan een tienkoppig Real Valladolid.

Real Madrid schrijft 3 punten bij, met dank aan zijn doelman en zijn spits.