Marcelo neemt afscheid van Bernabéu met een povere generale repetitie tegen Real Betis

Na een dubbele erehaag van de landskampioen en de bekerwinnaar, waren de fans in het Bernabéu klaar voor de grote generale repetitie. Real voelde dat er heel wat Liverpool-ogen naar de wedstrijd keken en wilde goed voor de dag komen.



De thuisploeg nam de wedstrijd in handen, maar het was Willian José die voor de eerste grote kans van de wedstrijd tekende. Hij ontfutselde het leer van landgenoot Casemiro en scheerde met zijn schot de paal.



Real ontfermde zich over het balbezit, maar het duurde lang voor de ploeg van Ancelotti Betis kon bedreigen. Aanvalsduo Benzema-Vinicius misten na de koffie een reuzenkans.

De aanwezige fans in Madrid waren allerminst onder de indruk, dus greep de coach van De Koninklijke in. Linksachter Marcelo en middenvelder Isco mochten nog eens opdraven om afscheid te nemen van het thuispubliek. Hazard bleef plakken aan de bank, Gareth Bale - de derde vertrekker bij Real - was zelfs niet aanwezig.



Het laatste wapenfeit van de wedstrijd kwam van de bezoekers, maar Joaquin lobde de bal hoog over Thibaut Courtois. De les van vandaag? Volgende week moet het beter tegen Liverpool.