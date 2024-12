Zidane of Dodi Lukebakio? Dribbelkont van de Duivels schenkt Sevilla een puntje tegen Osasuna

Een streepje bij achter de naam van Dodi Lukebakio. De stijlvolle flankaanvaller van Sevilla tekende tegen Osasuna niet enkel voor enkele spraakmakende dribbels, hij zorgde ook voor de levensbelangrijke 1 gelijkmaker. Hij zet zijn doelpuntenaantal in La Liga zo op 5 stuks.

Een Zidane'je op het middenveld was het toonbeeld van zijn vrank en vrije speelstijl vanavond.

De slangenmens van de Rode Duivels groeit stilletjes weer naar zijn beste vorm toe en bewees dat ook meteen tegen Osasuna. Met enkele dribbels in de openingsminuten glipte hij door de linies van de Spaanse middenmoter.

Als Sevilla speelt, is het altijd uitkijken naar de flitsen van Dodi Lukebakio .

Maar hoewel ook zijn ploeg collectief beter en dominanter voetbalde dan de tegenstander, was het toch Osasuna dat na een dik uur mocht vieren.



Spits Ante Budimir reageerde razendsnel op een uitgemeten voorzet van zijn ploegmakker Areso en knikte zo - tegen de gang van het spel in - de 0-1 op het bord.



Maar lang wachtte de thuisploeg niet om terug te slaan. En, jawel, het was Lukebakio zelf die amper drie minuten later voor de gelijkmaker zorgde.

De Rode Duivel dook slim de ruimte in en verschalkte de doelman met één controle op een lange bal van Niguez: 1-1.



Beide ploegen probeerden nog een slotoffensief in elkaar te knutselen, maar het bleef bij een gelijkspel. Het Sevilla van Lukebakui blijft zo op de 11e plaats in het klassement hangen.