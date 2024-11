Ex-Anderlecht-spits smeert Barcelona eerste thuisnederlaag van het seizoen aan

UD Las Palmas had sinds 1986 niet meer kunnen winnen van Barcelona. Om dit deze keer wél te doen, op het 125-jarige feest van Barça dan nog, koos de ploeg uit Gran Canaria voor heel wat grinta en strijd.



Alejandro Balde mocht dat halverwege de eerste helft aan den lijve ondervinden toen hij na een forse schouderduw van Sandro Ramirez het veld moest verlaten.



Tot ergernis van de supporters van Barcelona was het precies diezelfde Ramirez die er na de rust 0-1 van maakte.



De druk werd hierna steeds meer opgestapeld door Barcelona, de gelijkmaker van Raphinha was de logica zelve.



Het was nu enkel nog wachten tot de 2-1 zou vallen. Het doelpunt viel aan de overkant. Een vlijmscherpe counter werd door ex-Anderlecht-spits Fábio Silva voorbij Peña gedropt.



In de slotfase haalde Las Palmas, waar Januzaj op de bank bleef, de volledige trukendoos boven om de historische overwinning over de streep te trekken.

Real Madrid kan morgen naderen tot op 1 punt van leider Barcelona, met ook nog een wedstrijd extra in de hand.