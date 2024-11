Hattrick Vinicius overschaduwd: Real Madrid ziet Rodrygo, Vazquez en Militao (lang) uitvallen tegen Osasuna

De 0-0 stond nog op het bord, toen Rodrygo na 20 minuten in tranen het veld verliet. De Braziliaanse aanvaller, die zijn rentree maakte nadat hij op 22 oktober tegen Dortmund geblesseerd raakte aan zijn rechterdij, lijkt te zijn hervallen in die blessure.



Vijf minuten later volgde zijn landgenoot Eder Militao. Die kwam ten val in de zestienmeter en greep naar zijn rechterknie. Hij werd met een draagbaar afgevoerd met een zware kruisbandblessure. Zijn seizoen zit erop.



In augustus 2023 scheurde Militao zijn voorste kruisband van zijn linkerknie in de eerste competitiematch tegen Bilbao. Hij stond 8 maanden aan de kant.



Ook Lucas Vazquez werd geraakt in de eerste helft en bleef bij de rust in de kleedkamer.



