Dani Olmo steelt de show bij Barcelona met 2 doelpunten tegen de buren van Espanyol

Barcelona blijft goed op dreef in de Spaanse competitie. Tegen de buren van Espanyol won de ploeg van Hansi Flik met 3-1. Dani Olmo was de uitblinker met 2 doelpunten.

Geen uitstel voor Barcelona in La Liga. Terwijl de wedstrijden van Villarreal en Valencia (tegen Real Madrid) uitgesteld werden door de hevige storm in Spanje, werd er op de andere velden wel gevoetbald. De wedstrijd begon wel met een minuut stilte.



Daarna ging Barcelona verder waar het de vorige weken gebleven was: met veel doelpunten en een buitenspelval.



Dani Olmo maakte 2 doelpunten - eentje na een weergaloze assist van Lamine Yamal met buitenkantje voet - en Raphinha maakte tussendoor de 2-0.



Espanyol speelde goed mee, en op de counter kwam het zelf 3 keer tot scoren. Alleen werden 2 van die doelpunten afgekeurd wegens buitenspel.



Deze week gaat Barcelona op bezoek bij Rode Ster Belgrado in de Champions League. Gaan ze daar op hetzelfde elan voort?