Matig grabbelwerk en alerte Lewandowski bezorgen Barcelona nog steeds perfect rapport na 7 speeldagen

Is Hansi Flick en de Spaanse competitie of de Duitse trainer en Robert Lewandowski het droomhuwelijk dat Barcelona in de wolken brengt?

Die vraag stellen fans zich als ze het Olympisch Stadion verlaten na opnieuw een zege van de Catalanen tegen Getafe en 21 op 21. Foutloos.

Je raadt het al: de Poolse spits had een belangrijk aandeel in dat perfecte rapport. Vroeg in de wedstrijd bleef hij alert toen Getafe-doelman Soria aan het grabbelen ging. Lewandowski knalde zonder twijfelen zijn 7e in La Liga binnen.

Barcelona controleerde de rest van de partij op weg naar een zuinige zege. De vraag rijst stilaan wie de machine van Flick kan stoppen.