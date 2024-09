Barcelona swingt bij Villarreal naar 18 op 18, zware blessure Ter Stegen is domper op feestvreugde

De opdoffer in de Champions League doorgespoeld met alweer een doelpuntenkermis. Barcelona heeft op verplaatsing bij Villarreal nog eens uitgehaald in de competitie. Enige domper op de 18 op 18 onder coach Hansi Flick: de zware blessure van doelman Ter Stegen.

Zich even verslikt in Monaco op het kampioenenbal deze week, maar in de competitie blijft Barcelona swingen onder Hansi Flick.

Robert Lewandowski zorgde op het halfuur - met een wel erg opportunistische omhaal - al voor de geruststellende 0-2 op bezoek bij Villarreal.

Barcelona bleef zoeken naar goals, zoals de trainer dat eist van zijn spelers. Zo liepen de Catalanen wel tegen de lamp. Ayoze Perez bracht de thuisploeg weer in de wedstrijd.

Niet voor lang, want Pablo Torre zorgde weer voor de kloof van twee doelpunten. Niet veel later schudde Lamine Yamal een heerlijke assist uit zijn (buitenkant) slof. Raphinha nam in dank aan en legde de 1-5-eindstand vast met twee treffers.

Enige zware domper voor Barça: doelman Marc-André Ter Stegen viel uit met vermoedelijk een zware knieblessure. De Duitser kwam verkeerd neer toen hij een bal plukte.

Barcelona blijft zo logischerwijs La Liga aanvoeren. Het telt 18 op 18, nog steeds 4 punten meer dan achtervolger en eeuwige rivaal Real Madrid.