Dodi Lukebakio scoort heerlijk, maar gaat met Sevilla in extra tijd onderuit tegen Villarreal

Villarreal is vrijdagavond met de drie punten gaan lopen in Sevilla. Het kwam na twee minuten al op voorsprong in Andalusië, maar Rode Duivel Dodi Lukebakio maakte op slag van rust met een heerlijk vluchtschot gelijk. Een puntendeling leek onvermijdelijk, maar Ayoze Perez bezorgde Villarreal in de extra tijd alsnog de zege.

Sevilla-Villarreal is normaal gesproken een klinkende affiche in Spanje, maar de voorbije jaren zijn beide (sub)toppers in een spiraal van wisselvalligheid getuimeld.

Na het gelijkspel tegen Las Palmas op speeldag één hoopte Sevilla vrijdag in eigen huis een eerste zege te kunnen pakken tegen Villarreal.

Maar die opdracht begon slecht voor de thuisploeg. Ex-Bruggeling Arnaut Danjuma zette Villarreal al na twee minuten op voorsprong.

Sevilla leek met een achterstand de kleedkamers in te gaan, maar dat was buiten Dodi Lukebakio gerekend. De Rode Duivel had zich nog niet echt laten opmerken voor de pauze, maar trapte op slag van rust zijn team met een heerlijk vluchtschot langszij.

Beide teams zochten na de pauze naar de juiste formule om elkaar te ontwrichten, maar toen een tweede treffer van Villarreal werd afgekeurd leek de 1-1 op het bord te blijven.

Tot Ayoze Perez diep in de extra tijd Sevilla een uppercut bezorgde. De invaller kreeg met een volley het Estadio Sanchez-Pizjuan stil.

Lukebakio en co. blijven zo achter met een 1 op 6. Albert Sambi Lokonga en Stanis Idumbo bleven de hele wedstrijd op de bank.