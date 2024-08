Real Madrid rekent in het slot definitief af met Real Valladolid en heeft zijn eerste zege beet

De eerste zege van het La Liga-seizoen is binnen voor kampioen Real Madrid. Na de moeilijke start van vorige week, zette het vandaag Real Valladolid opzij. De partij bleef lang spannend, maar in de slotfase trokken Brahim Diaz en nieuwkomer Endrick de drie punten over de streep voor De Koninklijke.

De vedetten van Real Madrid hadden iets recht te zetten na hun slippertje van vorige week op de openingsspeeldag. Toen verslikte de landskampioen zich in Mallorca.

De revanche daarvoor moest Real wel zoeken zonder de geblesseerde Jude Bellingham. Maar aan kleppers in de basis was er uiteraard nog steeds geen gebrek.

Real Valladolid moest dan ook een makkelijk slachtoffer worden voor Kylian Mbappé en co. Maar zo vlot ging het op het veld allemaal niet.

Pas in minuut 50 kon Federico Valverde de code (met een portie geluk) kraken. De Uruguayaan poeierde een vrije trap richting doel, via een been van een verdediger belandde de bal tegen de touwen.

Daarna bleef het lang bij die krappe voorsprong en was de spanning nooit helemaal weg. Maar de geruststellende 2-0 kwam er uiteindelijk wel in minuut 88. Brahim Diaz was de verlosser van dienst.

Om de zege nog wat glans te geven, zette ook de jonge Braziliaan Endrick het net diep in extra tijd nog eens bol. Bij zijn debuut vond het talent de korte hoek met een lage schuiver.

Al bij al een duidelijke zege dus voor Real Madrid. En meteen ook de eerste van het seizoen. Is de trein vol vedetten nu vertrokken voor een dominant seizoen?