Atletico sluit seizoen af met zege én basisplaats voor Arthur Vermeeren

Atletico Madrid heeft een punt achter het seizoen gezet met een overwinning op bezoek bij Real Sociedad. Voor Atletico scoorden Lino en Reinildo, met Axel Witsel en Arthur Vermeeren stonden er twee Belgen in de basis.

Atletico-coach Diego Simeone had voor de laatste competitiewedstrijd een verrassing in petto voor zijn basiself: Arthur Vermeeren kreeg een plaatsje op het middenveld, Axel Witsel nam zoals gewoonlijk plaats centraal achterin.

Voor Vermeeren was het pas zijn tweede basisplaats in de competitie, de eerste dateerde al van 31 januari tegen Rayo Vallecano. Enkele minuten voor de rust kreeg Vermeeren geel, na 58 minuten mocht hij gaan rusten.

Of dat genoeg zal zijn om bondscoach Domenico Tedesco te overtuigen met het oog op het EK zal dinsdag blijken. Afwachten ook of zijn ploegmaat Witsel, die weer de 90 minuten vol maakte, in de EK-selectie zit.

Na minder dan 10 minuten zat Atletico al op rozen na de goal van Samuel Lino. De thuisploeg kon de scheve situatie niet keren en in de extra tijd besliste Reinildo de wedstrijd helemaal met de 0-2.

Atlético Madrid eindigt het seizoen als vierde, waarmee het zich rechtstreeks plaatst voor de Champions League. Real Sociedad is zesde en sleepte daarmee een ticket voor de Europa League in de wacht.