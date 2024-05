Vervangen Thibaut Courtois neemt met Real Madrid afscheid van Toni Kroos in laatste match voor CL-finale

Voor Real Madrid stond er op de slotspeeldag niets meer op het spel tegen Real Betis. De belangrijkste zaken om te onthouden waren het emotionele afscheid van Toni Kroos en de basisplaats van Thibaut Courtois.

Kroos had eerder deze week aangekondigd dat hij na het EK voetbal een punt zet achter zijn carrière. De 34-jarige Duitsers is een van de succesvolste spelers van Real in de afgelopen jaren.

In de 85e minuut kreeg hij zijn applauswissel. De wedstrijd lag minutenlang stil terwijl Kroos zijn ploegmaats knuffelde. De middenvelder moest vechten tegen de tranen toen hij na zijn wissel werd omhelsd door zijn drie kinderen die zelf aan het huilen waren.

In minuut 85 zat Courtois ook al op de bank. Hij maakte na het uur plaats voor Kepa, die na een uitleenbeurt van een jaar ook afscheid nam van Bernabeu. Of de basisplaats van Courtois, die voor de rust goed wegkwam toen de VAR een goal van Betis afkeurde, een voorteken is voor de CL-finale tegen Dortmund, weten we volgende week.