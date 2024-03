"Dit is een nooit geziene beslissing": Real onthutst nadat ref net vóór winnende treffer Bellingham afgefloten had

Sommige gebeurtenissen zijn zo onwaarschijnlijk dat zelfs de beste scenarioschrijvers ze niet kunnen verzinnen. Zo ook de wedstrijd tussen Valencia en Real Madrid. Daarin eiste Vinicius Jr. een hoofdrol op met 2 goals en een opmerkelijk handgebaar. Maar ook ref Gil Manzano was meer dan een figurant toen hij vlak voor de winning goal de match affloot.

Of hoe een bezoek van Real Madrid aan Mestella altijd voor opmerkelijke taferelen zorgt.

Vorig jaar liet een deel van het thuispubliek van Valencia zich negatief opmerken door racistische spreekkoren en gebaren af te vuren naar aanvaller Vinicius Jr.

Dit seizoen leek de aanhang van de Spaanse traditieclub een feestnacht tegemoet te gaan. Op het halfuur had Roman Jaremtsjoek - je leest het goed - Valencia zowaar een dubbele voorsprong geschonken.

De Koninklijke had dus een berg werk te verzetten, maar uitgerekend het slachtoffer in mei kroop vanavond in een heldenrol. Na twee treffers wilde Vinicius dan ook zijn gram halen.

Hij stak zijn vuist in de lucht, het symbool van de "Black Lives Matter"-beweging, als reactie. Olie op het vuur voor heel wat Valenciaanse fans, die meteen hun antiheld belaagden.