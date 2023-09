Barcelona waarschuwt Antwerp voor Champions League-duel met vijfklapper tegen Betis

Joao Felix, in de voorbije zomermercato een van de toptransfers van Barça, opende in minuut 25 de score. Het eerste doelpunt van de jonge Portugees in Catalaanse loondienst. De onvermijdelijke Robert Lewandowski zorgde voor de 2-0 ruststand.

De Spaanse kampioen stoomde na de pauze verder met treffers van Ferran Torres, Raphinha en die andere Portugese nieuwkomer, João Cancelo. Met de 5-0-zege toont Barça zich helemaal klaar voor de komst van Antwerp dinsdag.

Met 13 op 15 voert Barcelona de stand aan. Nummer twee Real Madrid, dat 12 punten uit vier matchen puurde, kan zondag over de ploeg van Xavi springen. Dan speelt "De Koninklijke" thuis tegen Real Sociedad. Betis is negende met 7 punten.