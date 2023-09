Antwerp trekt met vlotte zege tegen worstelend Westerlo op zak richting Barcelona

Lukas Van Eenoo (Westerlo): "Lastige avond, we maken individuele fouten die worden afgestraft. Antwerp had niet veel kansen eerste helft, en we deden goed mee. Het is een harde tik, maar Antwerp verdient over de hele wedstrijd zeker de drie punten. We hebben gewoon een overwinning nodig, de kentering moet komen. De kwaliteit om dit om te keren is er."

Jean Butez (Antwerp): "We winnen met maturiteit, werken terug naar de basisprincipes van vorig seizoen, nadat de eerste matchen wat anders waren. Het was vandaag niet het mooiste spel, maar we scoren drie keer - dus wel een goede match."