VIDEO - Jan Van den Bergh kopt NAC Breda van Carl Hoefkens naar stuntzege tegen Ajax

Promovendus NAC Breda heeft zondag uitgepakt met een stuntzege in de Eredivisie. De ploeg van coach Carl Hoefkens won met 2-1 van recordkampioen Ajax. Met Jan Van den Bergh zorgde een andere landgenoot voor de winning goal in de extra tijd.

Bij NAC Breda begon Carl Hoefkens in juni aan zijn derde trainersavontuur in evenveel jaar tijd. De ex-coach van Club Brugge en Standard moet de promovendus dit seizoen naar het behoud in de Eredivisie proberen loodsen.

Na een ruime nederlaag tegen Groningen op speeldag één volgde op speeldag twee een match tegen recordkampioen Ajax.

Maar NAC toonde zich in eigen huis niet bepaald geïntimideerd door de Amsterdammers. Matthew Garbett deed vlak voor het uur het Rat Verlegh Stadion een eerste keer ontploffen.

Ajax kon snel gelijkmaken via jonkie Jorrel Hato, maar het laatste woord was voor NAC. Aan het eind van de blessuretijd kopte ex-Beerschotter Jan Van den Bergh zijn team naar het delirium.

NAC springt zo naar plek tien in de stand met drie punten. Ajax, waar basispion Mika Godts 77 minuten meespeelde, staat negende met evenveel punten.