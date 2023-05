BEKIJK: 17-jarige Belg Mika Godts helpt Ajax met eerste assist aan zege tegen Utrecht

Mika Godts verruilde deze winter Racing Genk voor Ajax nadat hij zijn aflopende contract niet had willen verlengen in Limburg.



Onze landgenoot, die als groot talent te boek staat, was op dat moment een van de sterkhouders bij Jong Genk in de Challenger Pro League.



De winger tekende een contract tot 2025 in Amsterdam, waar hij in eerste instantie voor Jong Ajax uit zou komen. Al zorgden enkele sterke prestaties ervoor dat hij ook al snel wat minuutjes kreeg bij Ajax A.



Tegen Utrecht kreeg Godts in de 83e minuut opnieuw een korte invalbeurt om zich te bewijzen. Een kans die hij met beide handen greep door met zijn eerste assist van het seizoen Klaassen de 3-1 voor te schotelen.



Wordt ongetwijfeld vervolgd.