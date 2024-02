Anonieme De Ketelaere kan stempel niet drukken op gelijkspel tussen Milan en Atalanta

AC Milan en Atalanta Bergamo, de vorige en de huidige club van Charles De Ketelaere, hebben de punten eerlijk verdeeld in een matige wedstrijd: 1-1. Beide goals vielen in de eerste helft, De Ketelaere werd vervangen bij de rust.

Voor alle Belgische voetballiefhebbers stond Milan-Atalanta in het teken van de terugkeervan Charles De Ketelaere naar San Siro, waar hij vorig jaar niet tot scoren kwam. Maar van die verhaallijn trok Rafael Leão zich niets aan.

De Portugees opende al na 3 minuten de score met een heerlijke trap uit een scherpe hoek na een knappe dribbel: 1-0. Het was zijn eerste goal in de Serie A sinds september.

Milan dicteerde de wet, Atalanta had het moeilijk en daar leed ook De Ketelaere onder. Maar met de rust in zicht maakte Atalanta gelijk. De VAR had een fout van Giroud gezien en Koopmeiners zette de strafschop feilloos om: 1-1.

Na de rust kwam De Ketelaere niet meer uit de kleedkamer na een anonieme wedstrijd. Geen terugkeer door de grote poort dus.

Ook na de rust lag het tempo niet bijzonder hoog in het duel tussen de nummer 3 en 5 uit de Serie A. Ondanks enkele kansen werd er ook niet meer gescoord: 1-1 was ook de eindstand.