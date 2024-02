"De grote De Ketelaere-show": met nieuwe knalprestatie en 2 treffers haalt CDK zijn grote gelijk in Italië

Bergamo is in de ban van een Belg, maar ook de rest van de laars lonkt met grote ogen naar de renaissance van Charles De Ketelaere. De 22-jarige Rode Duivel maakt furore in Atalanta en bewees zijn bloedvorm ook vandaag nog eens tegen Lazio met twee treffers. "Een ontketende De Ketelaere was de beste man op het veld", klonk het vanuit Italië.