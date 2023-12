Charles De Ketelaere is helemaal terug: invaller bewijst topvorm met goal en assist in amper 5 minuten

Charles De Ketelaere is helemaal terug van weggeweest.

De voormalige aanvaller van Club Brugge sukkelde de laatste weken met een knieblessure, maar is sinds drie wedstrijden weer helemaal onder stoom gekomen.

De voorbije twee wedstrijden - in de Serie A en de Europa League - was hij goed voor een goal en een assist. Vandaag deed hij dat kunstje in een invalbeurt van amper 25 minuten nog eens over.

Zijn ploeg Atalanta kwam tegen rode lantaarn Salernitana nog 0-1 achter na 10 minuten, maar zette de scheve situatie na de rust meteen goed. Luis Muriel en Mario Pasalic maakten er op vijf minuutjes 2-1 van.

En toen moest De Ketelaere nog invallen ... Onze landgenoot kreeg nog 25 minuten en duwde in de 84e minuut de 3-1 simpel binnen, om nog geen vijf minuten later ook zijn ploegmakker de winning goal voor te schotelen.

Als er nog twijfels waren, dan zijn die na vanavond helemaal weg.