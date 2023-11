Francesco Camarda (15 jaar en 260 dagen) schrijft geschiedenis bij Milan als jongste speler ooit in Serie A

Qua wedstrijd was Milan-Fiorentina er zeker geen voor de geschiedenisboeken. Enkel een penalty van Theo Hernandez kon beide teams van elkaar scheiden.



Maar in de 83e minuut kwamen de geschiedschrijvers toch aan hun trekken. Luka Jovic werd naar de kant gehaald voor Francesco Camarda.

De 15-jarige aanvaller maakte de voorbije jaren furore in de jeugdteams van Milan en de nationale ploeg.



Omdat Milan door een blessurecrisis niet dik in de spitsen zit, kwam Camarda in beeld bij coach Pioli. En warempel, hij mocht ook debuteren.

"Ik had zijn grootvader kunnen zijn", lachte de 58-jarige Pioli na de match. "Maar Francesco is een goeie jongen. Heel jong, maar toch heel volwassen. We hadden zijn frisheid nodig op het einde van de match."

Hopelijk vergaat het de jonge Camarda beter dan Wisdom Amey, de speler die hij van de troon stoot als jongste debutant in de Serie A. Amey was 14 dagen ouder toen hij in 2021 in het veld kwam voor Bologna. Onder meer door blessures verdween hij daarna snel van het voorplan.