Inter lijdt pijnlijke nederlaag tegen Bologna, Lukaku kan basisplaats niet opluisteren met nieuw doelpunt

Inter had een vertrouwensboost gekregen in de Champions League, maar Bologna had niet veel moeite om de bezoekers van hun Europese wolk te halen.



Na een kwartier was het al raak voor de thuisploeg na een afstandsschot, maar het openingsdoelpunt werd afgekeurd voor buitenspel. Dat de VAR hier wel ingreep en eerder bij handspel van Inter niet, stuitte op onbegrip.

Romelu Lukaku, de matchwinnaar in de CL, kwam voor de rust er gevaarlijk uit, maar scoren lukte niet. Ook na de pauze hadden de bezoekersz nog kansen, zonder succes.



Bologna kon zijn kans wel afmaken. Na een steekbal van Jerdy Schouten kon Riccardo Orsolini doelman Onana verschalken, meteen ook de eindstand.

In de stand ziet nummer twee Inter (47 punten) de kloof met leider Napoli, dat zaterdag met 0-2 won bij Empoli, aandikken tot 18 punten. Bologna is zevende met 35 punten.