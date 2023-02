Lukaku scoort na herkansing vanaf de stip en helpt zo Inter aan driepunter tegen Udinese

Koploper Napoli lijkt al gaan vliegen, maar in de strijd om de 2e plaats voelt Inter wel nog steeds de hete adem van stadsrivaal Milan in de nek. Winnen was dus de boodschap zaterdagavond en dat deed de thuisploeg ook, al zal de zege tegen Udinese geen schoonheidsprijs krijgen.

In de 20e minuut ging de bal op aangeven van de VAR op de stip na een overtreding in de zestien op Dumfries. Romelu Lukaku eiste de bal op, maar zag zijn inzet gekeerd door Udinese-doelman Silvestri.

Die was evenwel te vroeg van zijn lijn gekomen en Lukaku mocht herkansen. Dit keer toonde hij zich wel trefzeker: 1-0. Voor de Rode Duivel was het pas zijn 2e goal van het seizoen in de Serie A, nadat hij op speeldag 1 halfweg augustus zijn rekening geopend had.

Overtuigen deed Inter ook na het openingsdoelpunt niet en vlak voor de rust kwam Udinese zowaar langszij. Lovric jaste de bal hard binnen op aangeven van Pereyra.

De 2e helft bracht weinig beterschap voor de thuisploeg, op het uur haalde trainer Inzaghi Lukaku naar de kant. Vanaf de bank zag de aanvaller hoe zijn team in de laatste 20 minuten toch nog het laken naar zich toe trok.

Mchitarjan verzilverde een prima assist van Di Marco en in de slotminuten prikte Martinez nog de 3-1 binnen. Inter houdt zo in de stand Milan af, dat eerder vandaag al won in Monza.