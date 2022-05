Genoa en Blessin zwaaien Serie A uit met nederlaag (én zingende fans)

Met een stunt tegen Juventus had Genoa de degradatiestrijd nog nieuw leven ingeblazen, maar een nederlaag tegen Napoli had hen vorige week al de das omgedaan.

Genoa kon op de slotspeeldag de Serie A nog met opgeheven hoofd verlaten, maar Musa Barrow gunde Blessin, die in januari de overstap maakte van KV Oostende, geen zege meer op het hoogste niveau. Blessin staat volgend seizoen wel nog aan het roer bij Genoa.

De fans in het Stadio Luigi Ferraris maakte hun afscheid van de Serie A wel memorabel. 16.000 fans zongen hun kelen schor en maakte indruk met een tifo.

Genoa sprokkelde in 38 matchen amper 28 punten en komt volgend seizoen uit in de Serie B. Zinho Vanheusden, die sinds februari out is met een dijbeenblessure, zakt niet mee naar de tweede klasse, maar keert terug naar Inter.

Bij Bologna bleef Arthur Theate, die ook overkwam van KV Oostende, de volledige wedstrijd op de bank. Bologna sluit het seizoen af in de Italiaanse middenmoot.