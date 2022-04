Invaller Dennis Praet maakt na maanden blessureleed rentree bij Torino

Dennis Praet brak in februari een beentje in zijn voet, in een periode dat hij niet weg te denken was uit de basis van Torino. Zijn coach, Ivan Juric, vreesde al voor het einde van het seizoen voor Praet, maar dat viel nog mee.

Praet werd geopereerd in België en zijn revalidatie verliep voorspoedig. Zo kon onze landgenoot vandaag zijn comeback maken. Hij mocht na een uur invallen bij Torino en zag zijn ploegmaat Lukic voor de tweede keer scoren tegen Spezia.

De 2-1 van Manaj viel pas diep in de extra tijd en zo kon Torino, op de 11e plaats in de Serie A, drie punten bijschrijven.