Juve schrijft 2e driepunter in, doelpuntenmaker Dybala verlaat veld in tranen

Juventus had dit seizoen thuis nog niet gewonnen. Werk aan de winkel dus.

De jongens van coach Allegri hadden de boodschao begrepen en vatten de koe meteen bij de horens. Na 10 minuten vond Dybala het gaatje met een schuiver. 1-0 voor Juventus, jubel en jolijt.

De vreugde maakte plaats voor tranen toen Paulo Dybala even later het terrein moest verlaten. Een spierblessure dreef de Argentijnse aanvaller naar de uitgang. Slecht nieuws met de Champions League-wedstrijd tegen Chelsea van woensdag in het vooruitzicht.

Zonder Dybala maakte Juventus er net voor de rust 2-0 van. Bonucci zette een strafschop om. Een tegentreffer van Yoshida net voor de koffie deed de fans van Juventus toch weer even twijfelen.

Vroeg in de tweede helft verdreef Locatelli de onrust door Juventus met zijn eerste doelpunt voor zijn nieuwe werkgever op 3-1 te brengen.

Sampdoria had niet veel in de melk te brokkelen, maar verkleinde de kloof 7 minuten voor tijd toch weer tot één treffer.

De defensieve kwetsbaarheid van Juventus kwam even bloot te liggen, maar de tweede overwinning in een week - woensdag werd met 2-3 gewonnen op Spezia - kwam niet meer in het gedrang.