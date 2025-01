Belgisch briljant Samuel Mbangula nekt AC Milan, Juventus beleeft ideale generale repetitie voor clash met Club

Zijn ze bij Juventus net op tijd in vorm voor het bezoekje aan Brugge? Voor het eerst in een kleine maand tijd was het vandaag in elk geval nog eens bingo voor de koning van de gelijke spelen.



De tegenstander was nochtans niet de minste: de recordkampioen kreeg AC Milan - dit seizoen ook al een Champions League-tegenstander van Club - over de vloer.

Maar Juventus slaagde erin om vertrouwen te tanken tegen de Milanezen en daar mag het een Belg voor bedanken.

Samuel Mbangula opende vlak voor het uur de score in het Allianz Stadium. Zijn plaatsbal week af op een been en caprioleerde via de lat voorbij doelman Maignan.



Vijf minuten later was de Franse goalie alweer een vogel voor de kat. Timothy Weah kapte zich voorbij Tomori en schoof overhoeks binnen. Het blok van Juve vertoonde daarna geen barstjes meer.



Bij Club zijn ze in elk geval gewaarschuwd: de jonkies in de Turijnse voorhoede staan op scherp. En de applauswissel voor Mbangula in minuut 90 zal hem alleen maar meer vleugels gegeven hebben.