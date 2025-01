Alexis Saelemaekers voetbalt zich helemaal in de harten van Roma-tifosi met assist én goal tegen aartsrivaal Lazio

Even later was het opnieuw prijs voor Roma. Alexis Saelemaekers, bij de 1-0 van Pellegrini nog goed voor de assist, kroop nu zelf in de rol van afwerker en duwde de bal in twee tijden voorbij Lazio-doelman Provedel.

Het wedstrijdbegin in de immer vurige Derby della Capitale was voor thuisploeg AS Roma. De Giallorossi bekroonden hun blitzstart met twee snelle goals.

AS Roma kon de hoge druk niet aanhouden en mondjesmaat nam Lazio het commando over. Vooral in de tweede helft serveerden de bezoekers eenrichtingsvoetbal, maar ofwel stond het vizier niet op scherp ofwel lag een secure Mile Svilar in de weg.



In de slotfase kookten de potjes nog even over, ook dat is de Romeinse derby. Het leverde Lazio-speler Castellanos nog een 2e gele kaart op.



De 3 punten zijn voor Roma een flinke mentale opsteker in dit moeilijke seizoen, al schieten Saelemaekers en co. er in de stand niet zo gek veel mee op. Roma wint één plaatsje en is nu 10e in de stand, op ruime afstand van de top 4.